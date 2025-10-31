В МИД отреагировали на атаки РФ на объекты ядерной инфраструктуры

Андрей Сибига. Фото: Новости.LIVE

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждения подстанций, которые обеспечивают безопасное функционирование украинских атомных электростанций. Разрушения стали следствием очередных российских ракетных ударов.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Удары РФ повредили подстанции

По словам министра, эти действия являются еще одним доказательством того, что Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента, грубо нарушая нормы международного права.

Сибига также отметил, что подобные удары не могли быть осуществлены без участия специалистов российского государственного концерна "Росатом".

Украина призвала международное сообщество решительно осудить эти безрассудные действия, прекратить любое сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики и ввести санкции против "Росатома".

Напомним, что в МАГАТЭ заявили, что во время масштабного комбинированного удара 30 октября российские войска целенаправленно атаковали энергетические объекты Украины, обеспечивающие функционирование атомных электростанций. В результате обстрелов отдельные АЭС временно остались без подключения к электросети.

А также российские войска нанесли удары дронами и ракетами по теплоэлектроцентралям компании ДТЭК. В компании сообщили, что в результате атаки объекты подверглись значительным разрушениям.