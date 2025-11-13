Відео
США та Україна обговорюють зброю та енергообладнання, — Рубіо

США та Україна обговорюють зброю та енергообладнання, — Рубіо

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 02:29
Оновлено: 02:29
Рубіо заявив, що США та Україна ведуть переговори про зброю та енергообладнання
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сполучені Штати Америки продовжують вести переговори з Україною щодо забезпечення Києва оборонною зброєю. Також ведеться обговорення про обладнання для відновлення енергетики, яку атакує РФ.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє "Укрінформ".

Читайте також:

Що сказав Рубіо про переговори з Україною

"Ми мали розмови з українцями про те, що їм потрібно, і я знаю, що це досі триває", — сказав Рубіо журналістам за результатами глав МЗС G7 у Канаді.

Глава американської дипломатії наголосив, що важливо допомогти Україні пережити зимовий період, оскільки стратегічна мета РФ полягає у знищенні української енергетичної потужності саме цієї зими. За словами Рубіо, таким чином Москва прагне підірвати моральний дух українців і послабити їхнє прагнення до боротьби.

"Ось чому ми ведемо з ними (з українською стороною. – Ред.) переговори щодо оборонної зброї, аби вони мали змогу захистити свою мережу. І я знаю, що ми постійно ведемо технічні переговори щодо конкретного (енергетичного. – Ред.) обладнання, яке їм потрібне", — пояснив державний секретар США.

Також він висловився про позиції сторін щодо можливого завершення війни. Рубіо підкреслив, що Росія відкрито заявляє про прагнення повністю захопити всю Донецьку область, тоді як українська сторона "вочевидь, на це не погодиться". Через це російські війська продовжують завдавати далекобійних ударів по території України, намагаючись послабити стан енергосистеми.

Нагадаємо, що під час засідання G7 у Канаді, 12 листопада, з Рубіо зустрівся глава МЗС України Андрій Сибіга. Під час зустрічі український дипломат ознайомив американського колегу з актуальною ситуацією на фронті, мирними ініціативами та ключовими пріоритетами України у зміцненні оборони та енергетичної стійкості.

Також ми писали, що тижнем раніше, міністри енергетики G7 повідомили, що їх країни допоможуть Україні відбувати енергомережу.

США зброя переговори Україна енергетика Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
