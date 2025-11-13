США вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії — заява Рубіо

Марко Рубіо. Фото: Fadel Senna/Pool via REUTERS

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що в Америки фактично не залишилося можливостей для впровадження нових санкцій проти Росії. За його словами, країна вдарила по головних нафтових компаніях, чого всі й просили.

Про це Марко Рубіо сказав у коментарі журналістам.

"Звісно, їх треба впровадити, і мине час, поки це відчується. Але знаєте, я не розумію, що ще можна зробити. Тобто, у нас закінчуються обʼєкти для санкцій у цьому плані", — наголосив Рубіо.

За його словами, США вводять санкції, аби їх виконували. Наразі Штати зосереджені на контролі дотримання обмежень та на боротьбі проти російського "тіньового флоту".

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі фіксується помітне зниження видобутку та переробки нафти РФ.

Крім того, російська компанія "Лукойл" повідомила про форс-мажорні обставини на великому нафтовому родовищі "Західна Курна-2".