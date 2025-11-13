США исчерпали возможности для новых санкций против России — заявление Рубио

Рубио заявил, что США исчерпали возможности для санкций против РФ
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что у Америки фактически не осталось возможностей для введения новых санкций против России. По его словам, страна ударила по главным нефтяным компаниям, чего все и просили.
Об этом Марко Рубио сказал в комментарии журналистам.
Санкции США против России
"Конечно, их надо внедрить, и пройдет время, пока это почувствуется. Но знаете, я не понимаю, что еще можно сделать. То есть, у нас заканчиваются объекты для санкций в этом плане", — подчеркнул Рубио.
По его словам, США вводят санкции, чтобы их выполняли. Сейчас Штаты сосредоточены на контроле соблюдения ограничений и на борьбе против российского "теневого флота".
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас фиксируется заметное снижение добычи и переработки нефти РФ.
Кроме того, российская компания "Лукойл" сообщила о форс-мажорных обстоятельствах на крупном нефтяном месторождении "Западная Курна-2".
Читайте Новини.LIVE!