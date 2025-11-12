Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Санкционное давление ослабляет военную машину РФ — Зеленский

Санкционное давление ослабляет военную машину РФ — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 14:35
обновлено: 14:51
Зеленский рассказал о результатах санкционного давления на РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах санкционного давления на Россию. Лидер отметил, что впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 12 ноября.

Реклама
Читайте также:
Зеленський
Владимир Зеленский и Олег Иващенко, фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о результатах давления на Россию

Сегодня, 12 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. По результатам доклада, глава государства отметил, что есть важные результаты совместного с партнерами давления на Россию.

Украинский лидер подчеркнул, что в этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти.

По данным Зеленского, нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 млрд долларов бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор.

"Все это ограничивает российскую военную машину. Работают эффективно и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции.

Определены также направления дальнейшего нашего санкционного давления. Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота", — танкеров россияне используют уже меньше", — отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что отдельно сегодня обсудил с руководителем СВР Украины меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом.

Напомним, что в воскресенье, 9 ноября, Зеленский подписал новые санкционные решения в отношении России.

А накануне, 6 ноября, Зеленский подписал еще один санкционный пакет — ограничения направлены против российских субъектов, причастных к финансированию войны.

Владимир Зеленский санкции разведка нефть война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации