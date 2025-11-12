Зеленский рассказал о результатах санкционного давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах санкционного давления на Россию. Лидер отметил, что впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 12 ноября.

Владимир Зеленский и Олег Иващенко, фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о результатах давления на Россию

Сегодня, 12 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. По результатам доклада, глава государства отметил, что есть важные результаты совместного с партнерами давления на Россию.

Украинский лидер подчеркнул, что в этом году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти.

По данным Зеленского, нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года Россия потеряет не менее 37 млрд долларов бюджетных нефтегазовых доходов. И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор.

"Все это ограничивает российскую военную машину. Работают эффективно и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции.

Определены также направления дальнейшего нашего санкционного давления. Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота", — танкеров россияне используют уже меньше", — отметил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что отдельно сегодня обсудил с руководителем СВР Украины меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом.

Напомним, что в воскресенье, 9 ноября, Зеленский подписал новые санкционные решения в отношении России.

А накануне, 6 ноября, Зеленский подписал еще один санкционный пакет — ограничения направлены против российских субъектов, причастных к финансированию войны.