Главная Новости дня Зеленский подписал новый пакет санкций против России

Зеленский подписал новый пакет санкций против России

Дата публикации 6 ноября 2025 13:21
обновлено: 14:34
Владимир Зеленский ввел новые санкций против россиян
Владимир Зеленский подписал пакет санкций. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет. Ограничения направлены против российских субъектов, причастных к финансированию войны, пропаганды и военного производства.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в четверг, 6 ноября.

Президент отметил, что с сегодняшнего дня в Украине вступает в силу 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который теперь синхронизирован с украинской юрисдикцией. По словам Зеленского, этот пакет направлен, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставок в Россию электронных компонентов.

"Это сильный пакет. Действует, в частности, против экспорта российских ресурсов и схем поставки в Россию электронных компонентов, и общее влияние на ограничение российских заработков от 19-го пакета оценивается минимум в десятки миллиардов евро ежегодно", — написал глава государства.

Кроме того, Украина вводит санкции против российских компаний, которые работают в сфере добычи ресурсов в Арктике, ведь эти доходы непосредственно финансируют способность РФ вести войну. Зеленский добавил, что партнеры уже готовятся включить украинские предложения в свои будущие санкционные пакеты.

Володимир Зеленський ввів нові санкції
Владимир Зеленский подписал новые санкции. Фото: Офис Президента

Президент также поручил подготовить новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против российских пропагандистов, предприятий военного комплекса и коллаборационистов.

"Будет наш санкционный ответ и на российские санкции против Премьер-министра Украины и других наших чиновников. Конечно, российские санкции, в отличие от санкций мира, не создают реальных проблем, но во время, когда вместе с нами большинство мира пытается сделать все возможное для завершения этой войны, любые российские эскалации, в частности пропагандистские, заслуживают надлежащего и ощутимого ответа", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Бельгия озвучила условия для изъятия замороженных российских активов в пользу Украины.

А также мы сообщали, Евросоюз готовит "военный Шенген" из-за угрозы со стороны России.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
