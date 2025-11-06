Видео
У Бельгии есть три условия — как Украине получить деньги РФ

Дата публикации 6 ноября 2025 05:56
обновлено: 05:57
Бельгия хочет перестраховаться — выдвинула условия по передаче Украине активов РФ
Премьер-министр Белгии Барт Де Вевер. Фото: Reuters

Бельгия назвала условия для изъятия замороженных российских активов в пользу Украины. Именно из-за Бельгии реализация плана Еврокомиссии по выдаче Украине репарационного кредита на 140 млрд евро за счет замороженных российских резервов сейчас остановилась.

Об этом в своем материале пишет POLITICO.

Что хочет Бельгия в обмен на передачу денег РФ

Издание информирует, что уже в эту пятницу руководители ЕК и бельгийского правительства встретятся, чтобы обсудить требования последнего и попытаться разрешить противоречия.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер опасается, что его страна может столкнуться с необходимостью вернуть России сумму, которую страны ЕС планируют передать Украине со счета Банка России в бельгийском депозитарии Euroclear.

Несмотря на заверения ЕК, что возврат денег России будет возможен только в том случае, если та прекратит войну и выплатит Киеву репарации, Де Вевер потребовал более твердых гарантий для защиты Бельгии от финансовых и юридических рисков.

Вторым пунктом у Вевера устранение угрозы вето Венгрии — или другой страны — на санкции. Комиссия уже работает над аннулированием вето, чтобы обеспечить Бельгии долгосрочную определенность, необходимую в этом вопросе.

И третьим пунктом является желание Бельгии разделить риски с другими странами ЕС. Бельгийцы хотят, чтобы столицы ЕС предоставили финансовые гарантии по займу, если Россия прекратит войну и вернет свои активы, или если юристы Кремля убедят суд, что Москве следует вернуть долг.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что использование замороженных активов РФ является самым быстрым путем для Европы. Он призвал ЕС разблокировать решение по активам оккупантов.

Напомним, что председатель Европейского Совета Антониу Кошта подтвердил, что Европейский Союз планирует поддерживать финансирование Украины еще в течение следующих двух лет.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
