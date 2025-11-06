Відео
Головна Новини дня У Бельгії є три умови — як Україні отримати заморожені гроші РФ

У Бельгії є три умови — як Україні отримати заморожені гроші РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 05:56
Оновлено: 05:57
Бельгія хоче перестрахуватись — висунула умови щодо передачі Україні активів РФ
Прем'єр-міністр Белгії Барт Де Вевер. Фото: Reuters

Бельгія назвала умови для вилучення заморожених російських активів на користь України. Саме через Бельгію реалізація плану Єврокомісії щодо видачі Україні репараційного кредиту на 140 млрд євро коштом заморожених російських резервів зараз зупинилася.

Про це у своєму матеріалі пише POLITICO.

Що хоче Бельгія в обмін на передачу грошей РФ

Видання інформує, що вже цієї п'ятниці керівники ЄК і бельгійського уряду зустрінуться, щоб обговорити вимоги останнього і спробувати вирішити суперечності.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер побоюється, що його країна може зіткнутися з необхідністю повернути Росії суму, яку країни ЄС планують передати Україні з рахунку Банку Росії в бельгійському депозитарії Euroclear.

Попри запевнення ЄК, що повернення грошей Росії буде можливим тільки в тому випадку, якщо та припинить війну і виплатить Києву репарації, Де Вевер зажадав більш твердих гарантій для захисту Бельгії від фінансових і юридичних ризиків.

Другим пунктом у Вевера усунення загрози вето Угорщини — або іншої країни — на санкції. Комісія вже працює над анулюванням вето, щоб забезпечити Бельгії довгострокову визначеність, необхідну в цьому питанні.

І третім пунктом є бажання Бельгії розділити ризики з іншими країнами ЄС. Бельгійці хочуть, щоб столиці ЄС надали фінансові гарантії щодо позики, якщо Росія припинить війну та поверне свої активи, або якщо юристи Кремля переконають суд, що Москві слід повернути борг.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що використання заморожених активів РФ є найшвидшим шляхом для Європи. Він закликав ЄС розблокувати рішення щодо активів окупантів

Нагадаємо, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європейський Союз планує підтримувати фінансування України ще протягом наступних двох років. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
