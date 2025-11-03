Чому Європа досі не використала російські активи на користь України - дані Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що використання заморожених російських активів є найшвидшим і найефективнішим шляхом для Європи. Це важливо, аби забезпечити підтримку України.

Про це український лідер повідомив під час спілкування із журналістами у понеділок, 3 листопада.

Глава держави пояснив, що Бельгія наразі блокує відповідне рішення не через відсутність політичної волі, а з огляду на практичні причини — саме на її рахунках зосереджено найбільшу частину російських активів. Тому країна очікує на додаткові гарантії, перш ніж погодитися на їх використання.

"Ми віримо, що Європа знайде необхідний інструмент для застосування цих активів на користь України", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європейський Союз планує підтримувати фінансування України ще протягом наступних двох років.

Раніше стало відомо, які обмеження внесено до 19-го пакету санкцій. Зокрема, йдеться про російські банки та енергетичний сектор.