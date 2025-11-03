Відео
Україна
Зеленський закликав ЄС розблокувати рішення щодо активів РФ

Зеленський закликав ЄС розблокувати рішення щодо активів РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 22:42
Оновлено: 23:12
Чому Європа досі не використала російські активи на користь України - дані Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що використання заморожених російських активів є найшвидшим і найефективнішим шляхом для Європи. Це важливо, аби забезпечити підтримку України.

Про це український лідер повідомив під час спілкування із журналістами у понеділок, 3 листопада.

Читайте також:

Чому Європа досі не використала російські активи на користь України

Глава держави пояснив, що Бельгія наразі блокує відповідне рішення не через відсутність політичної волі, а з огляду на практичні причини — саме на її рахунках зосереджено найбільшу частину російських активів. Тому країна очікує на додаткові гарантії, перш ніж погодитися на їх використання.

"Ми віримо, що Європа знайде необхідний інструмент для застосування цих активів на користь України", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що голова Європейської Ради Антоніу Кошта підтвердив, що Європейський Союз планує підтримувати фінансування України ще протягом наступних двох років. 

Раніше стало відомо, які обмеження внесено до 19-го пакету санкцій. Зокрема, йдеться про російські банки та енергетичний сектор.

Володимир Зеленський Європа активи ЄС Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
