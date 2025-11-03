Видео
Зеленский призвал ЕС разблокировать решение по активам РФ

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 22:42
обновлено: 23:12
Почему Европа до сих пор не использовала российские активы в пользу Украины - данные Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что использование замороженных российских активов является самым быстрым и эффективным путем для Европы. Это важно, чтобы обеспечить поддержку Украины.

Об этом украинский лидер сообщил во время общения с журналистами в понедельник, 3 ноября.

Читайте также:

Почему Европа до сих пор не использовала российские активы в пользу Украины

Глава государства пояснил, что Бельгия пока блокирует соответствующее решение не из-за отсутствия политической воли, а учитывая практические причины — именно на ее счетах сосредоточена наибольшая часть российских активов. Поэтому страна ожидает дополнительных гарантий, прежде чем согласиться на их использование.

"Мы верим, что Европа найдет необходимый инструмент для применения этих активов в пользу Украины", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что председатель Европейского Совета Антониу Кошта подтвердил, что Европейский Союз планирует поддерживать финансирование Украины еще в течение следующих двух лет. 

Ранее стало известно, какие ограничения внесены в 19-й пакет санкций. В частности, речь идет о российских банках и энергетическом секторе.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
