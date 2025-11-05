ЕС готовится к военному Шенгену из-за угрозы войны с РФ

Европейские войска. Фото: European Defence Agency

Европейский Союз разрабатывает механизмы для оперативной переброски войск в случае возможного конфликта с Россией. Уже 19 ноября Еврокомиссия представит документ по военной мобильности, который предусматривает упрощение перемещения военных грузов и личного состава внутри ЕС и устранение существующих инфраструктурных и бюрократических препятствий.

Об этом сообщает RMF FM.

План предусматривает введение единых правил и процедур, создание сети специальных транспортных коридоров, портов и аэродромов, а также укрепление ключевой инфраструктуры. В Брюсселе этот подход называют "военным Шенгеном", ведь он позволит максимально свободное передвижение войск в чрезвычайных условиях.

Сейчас, как отмечают европейские чиновники, дорожная и железнодорожная инфраструктура ЕС не приспособлена для быстрого перемещения тяжелой военной техники. Депутат Европарламента Дариуш Йоньски подчеркнул, что танки могут застревать в тоннелях, а мосты — не выдержать их веса, кроме того, военным колоннам часто приходится ждать разрешения на транзит несколько дней.

Новый план предусматривает устранение инфраструктурных "узких мест", цифровизацию таможенных процедур, создание механизма экстренной военной транспортировки, усиление защиты критической логистической инфраструктуры и гармонизацию трансграничных правил и процедур. А также возможно формирование совместного "флота солидарности" — специализированных вагонов и локомотивов двойного назначения.

ЕС также обсуждает сотрудничество стран в совместном использовании транспортных ресурсов. По данным RMF FM, документы готовятся в тесной координации с НАТО — в частности Польша настаивает на синхронизации инициатив с Альянсом.

В Еврокомиссии считают, что эти шаги необходимы для обеспечения быстрой и масштабной военной поддержки восточного фланга ЕС в случае кризиса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о "европейском плане" завершения войны.

А также глава государства сделал важное заявление о членстве Украины в Евросоюзе.