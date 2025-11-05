Відео
ЄС готує систему "військового Шенгену" через загрозу з боку РФ

ЄС готує систему "військового Шенгену" через загрозу з боку РФ

Дата публікації: 5 листопада 2025 16:07
Оновлено: 16:07
ЄС готується до військового Шенгену через загрозу війни з РФ
Європейські війська. Фото: European Defence Agency

Європейський Союз розробляє механізми для оперативного перекидання військ у разі можливого конфлікту з Росією. Уже 19 листопада Єврокомісія представить документ щодо військової мобільності, який передбачає спрощення переміщення військових вантажів і особового складу всередині ЄС та усунення наявних інфраструктурних і бюрократичних перешкод.

Про це повідомляє RMF FM.

Читайте також:

ЄС готується до війни з Росією

План передбачає запровадження єдиних правил і процедур, створення мережі спеціальних транспортних коридорів, портів і аеродромів, а також зміцнення ключової інфраструктури. У Брюсселі цей підхід називають "військовим Шенгеном", адже він дозволить максимально вільне пересування військ у надзвичайних умовах.

Нині, як зазначають європейські посадовці, дорожня й залізнична інфраструктура ЄС не пристосована для швидкого переміщення важкої військової техніки. Депутат Європарламенту Даріуш Йоньські наголосив, що танки можуть застрягати в тунелях, а мости — не витримати їхньої ваги, крім того, військовим колонам часто доводиться чекати дозволу на транзит кілька днів.

Новий план передбачає усунення інфраструктурних "вузьких місць", цифровізацію митних процедур, створення механізму екстреного військового транспортування, посилення захисту критичної логістичної інфраструктури та гармонізацію транскордонних правил і процедур. А також  можливе формування спільного "флоту солідарності" — спеціалізованих вагонів і локомотивів подвійного призначення.

ЄС також обговорює співпрацю країн у спільному використанні транспортних ресурсів. За даними RMF FM, документи готуються у тісній координації з НАТО — зокрема Польща наполягає на синхронізації ініціатив з Альянсом.

У Єврокомісії вважають, що ці кроки необхідні для забезпечення швидкої та масштабної військової підтримки східного флангу ЄС у разі кризи.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловився про "європейський план" завершення війни.

А також глава держави зробив важливу заяву про членство України у Євросоюзі.

Європейський союз росія Єврокомісія війна Шенгенська зона
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
