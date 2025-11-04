Зеленський пояснив, на яке членство в ЄС розраховує Україна

Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Володимир Зеленський пояснив, на яке членство в Європейському Союзі розраховує Україна. За його словами, йдеться лише про повноцінне.

Про це глава держави сказав під час виступу на форумі з розширення ЄС у вівторок, 4 листопада.

Україна прийме лише повноцінне членство в ЄС

За словами українського лідера, якщо йдеться про членство в Євросоюзі, то воно повинне бути повністю виконане.

"Мені здається, що дуже важливо, щоб у нас на одному столі були рівні країни. Важливо, що вони поділяють схожі цінності. На мою думку, ви не можете бути напівактивним або напівчленом ЄС", — зауважив Зеленський.

Цей коментар пролунав на тлі дедалі частіших закликів реформувати Європейський Союз до розширення його складу.

Серед обговорюваних ідей — запровадження випробувального періоду для нових членів, під час якого вони не матимуть права вето.

Нагадаємо, Зеленський висловився про позицію премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокує членство України в ЄС.

Крім того, глава держава прокоментував звіт Єврокомісії, в якому позитивно оцінили шлях України до ЄС.