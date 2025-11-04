Зеленський пояснив, на яке членство в ЄС розраховує Україна

Зеленський зробив важливу заяву про членство України в ЄС
Президент Володимир Зеленський пояснив, на яке членство в Європейському Союзі розраховує Україна. За його словами, йдеться лише про повноцінне.
Про це глава держави сказав під час виступу на форумі з розширення ЄС у вівторок, 4 листопада.
Україна прийме лише повноцінне членство в ЄС
За словами українського лідера, якщо йдеться про членство в Євросоюзі, то воно повинне бути повністю виконане.
"Мені здається, що дуже важливо, щоб у нас на одному столі були рівні країни. Важливо, що вони поділяють схожі цінності. На мою думку, ви не можете бути напівактивним або напівчленом ЄС", — зауважив Зеленський.
Цей коментар пролунав на тлі дедалі частіших закликів реформувати Європейський Союз до розширення його складу.
Серед обговорюваних ідей — запровадження випробувального періоду для нових членів, під час якого вони не матимуть права вето.
