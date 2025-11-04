Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив важливу заяву про членство України в ЄС

Зеленський зробив важливу заяву про членство України в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 17:46
Оновлено: 17:46
Зеленський пояснив, на яке членство в ЄС розраховує Україна
Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Володимир Зеленський пояснив, на яке членство в Європейському Союзі розраховує Україна. За його словами, йдеться лише про повноцінне.

Про це глава держави сказав під час виступу на форумі з розширення ЄС у вівторок, 4 листопада.

Реклама
Читайте також:

Україна прийме лише повноцінне членство в ЄС

За словами українського лідера, якщо йдеться про членство в Євросоюзі, то воно повинне бути повністю виконане.

"Мені здається, що дуже важливо, щоб у нас на одному столі були рівні країни. Важливо, що вони поділяють схожі цінності. На мою думку, ви не можете бути напівактивним або напівчленом ЄС", — зауважив Зеленський.

Цей коментар пролунав на тлі дедалі частіших закликів реформувати Європейський Союз до розширення його складу.

Серед обговорюваних ідей — запровадження випробувального періоду для нових членів, під час якого вони не матимуть права вето.

Нагадаємо, Зеленський висловився про позицію премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокує членство України в ЄС.

Крім того, глава держава прокоментував звіт Єврокомісії, в якому позитивно оцінили шлях України до ЄС.

Володимир Зеленський Європейський союз українці Україна політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації