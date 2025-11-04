Зеленський відреагував на звіт Єврокомісії про шлях України до ЄС

ЄС позитивно оцінив шлях України до союзу — реакція Зеленського
Український лідер Володимир Зеленський відреагував на звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу. Там підтвердили, що держава впевнено рухається до членства.
Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 4 листопада.
Шлях України до членства в ЄС
Президент зазначив, що звіт підтверджує готовність України відкрити кластери 1, 2 та 6..
"Це найкращий результат оцінювання на сьогодні — доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів", — наголосив Зеленський.
За його словами, прогрес країни на шляху до ЄС досягається завдяки зусиллям мільйонів українців.
Він подякував кожному громадянину, хто щоденно працює заради незалежності, держави, а також усім, хто підтримує ці зусилля. Зеленський також висловив вдячність хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною.
Глава держави зауважив, що країна очікує рішучих дій ЄС для подолання усіх штучних перешкод на шляху до Європи.
"Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин. Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей", — додав Зеленський.
Нагадаємо, ЄС надав позитивну оцінку Україні та ще декільком країнами щодо прогресу членства. Водночас Київ попередили про небезпеку спроби втручання в роботу антикорупційних органів.
Крім того, у звіті йдеться, що Україні необхідно подолати останні негативні тенденції у протидії корупції та активізувати проведення реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права.
Читайте Новини.LIVE!