Зеленський відреагував на звіт Єврокомісії про шлях України до ЄС

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Jaimi Joy

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу. Там підтвердили, що держава впевнено рухається до членства.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 4 листопада.

Шлях України до членства в ЄС

Президент зазначив, що звіт підтверджує готовність України відкрити кластери 1, 2 та 6..

"Це найкращий результат оцінювання на сьогодні — доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів", — наголосив Зеленський.

За його словами, прогрес країни на шляху до ЄС досягається завдяки зусиллям мільйонів українців.

Він подякував кожному громадянину, хто щоденно працює заради незалежності, держави, а також усім, хто підтримує ці зусилля. Зеленський також висловив вдячність хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною.

Глава держави зауважив, що країна очікує рішучих дій ЄС для подолання усіх штучних перешкод на шляху до Європи.

"Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин. Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЄС надав позитивну оцінку Україні та ще декільком країнами щодо прогресу членства. Водночас Київ попередили про небезпеку спроби втручання в роботу антикорупційних органів.

Крім того, у звіті йдеться, що Україні необхідно подолати останні негативні тенденції у протидії корупції та активізувати проведення реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права.