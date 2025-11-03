Відео
Україна
Головна Новини дня Шлях до ЄС — яку оцінку отримала Україна від Єврокомісії

Шлях до ЄС — яку оцінку отримала Україна від Єврокомісії

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 18:18
Оновлено: 18:58
ЄС оцінив прогрес України на шляху до вступу — що відомо
Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз надав позитивну оцінку декільком країнам щодо прогресу вступу. Зокрема, серед лідерів є Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк з посиланням на щорічний звіт Єврокомісії про розширення ЄС, який має бути опублікований 4 листопада.

Шлях до Євросоюзу

У звіті відстежується політичний розвиток у десяти країнах:

  • Албанія;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Грузія;
  • Косово;
  • Молдова;
  • Чорногорія;
  • Північна Македонія;
  • Сербія;
  • Туреччина;
  • Україна.

Зазначається, що процес розширення наразі рухається швидше, ніж за останні 15 років. Крім того, існує можливість того, що нові країни приєднаються до ЄС до кінця цього мандату Єврокомісії. Відомо, що він триває до 2029 року. Хорватія стала останньою державою, що вступила до Союзу у 2013 році.

У документі не зазначено прямо, які саме країни найближчі до вступу в ЄС. Водночас у тексті йдеться, що Чорногорія планує завершити переговори про вступ у 2026 році, а Албанія — у 2027-му.

Чорногорія вже розпочала переговори за всіма 33 розділами, які мають пройти кандидати на членство, а завершила сім. Албанія відкрила 28 розділів, але поки не завершила жодного.

У звіті зазначено, що Албанія, Чорногорія, Молдова та Україна продемонстрували прогрес у ключових питаннях, пов’язаних із верховенством права, а також накопичують досвід у протидії корупції.

Найгірші оцінки в Грузії, яка подала заявку на членство у 2022 році та отримала статус кандидата через рік.

Про що попереджають Україну

Водночас Україну попереджають про небезпеку нової спроби втручання в роботу антикорупційних органів. Йдеться про НАБУ і САП. 

У звіті наголошується, що необхідно уникати будь-яких дій, які послаблюють або скасовують рішучі антикорупційні реформи.

Нагадаємо, країни Європи розробляють мирний план для України, який складатиметься з 12 пунктів.

Раніше премʼєр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його уряд не буде брати участі в програмах ЄС щодо фінансування військової допомоги Україні.

Європейський союз Молдова Єврокомісія Україна Албанія політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
