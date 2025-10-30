Відео
Головна Новини дня Новий мирний план ЄС щодо України — вже відомі деякі пункти

Новий мирний план ЄС щодо України — вже відомі деякі пункти

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 00:04
Оновлено: 00:16
В ЄС готують мирний план для України — є інформація про деякі пункти з нього
Володимир Зеленський та Антоніу Кошта. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейські країни розробляють новий мирний план для України. Він складатиметься з 12 пунктів, хоча зараз існує лише у вигляді чернетки, а самі пункти будуть уточнюватись.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Що відомо про пункти мирного плану

Згідно з інформацією журналістів цього ЗМІ, активізація роботи над цим документом відбулася після скасування зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним та введення нових санкцій проти Росії.

Назва проєкту — "Елементи на шляху миру для України", але він ще не був розглянутий на найвищому рівні ЄС. 

План складається з двох етапів:

1. "Припинення вогню":

  • припинення військових дій має розпочатися через 24 години після прийняття плану сторонами;
  • лінія зіткнення на момент початку припинення вогню фіксується як тимчасова.

2. "Переговори":

  • починаються переговори щодо визначення остаточної лінії зіткнення, яка діятиме до врегулювання питання управління окупованими територіями;
  • створення зон безпеки вздовж лінії зіткнення, де заборонена будь-яка військова активність. Моніторинг буде здійснювати багатонаціональна цивільна місія з обох боків.

Додаткові пункти:

  • гарантії безпеки для України (деталі не уточнюються);
  • діалог на високому рівні між Києвом та Москвою для сприяння взаєморозумінню та поваги до мовної, культурної та релігійної різноманітності;
  • початок переговорів про постійне управління окупованими територіями.
  • відновлення України коштом спеціального фонду, потенційно з використанням заморожених російських активів;
  • поступове скасування санкцій проти Росії в міру виконання плану. Київ та Москва розпочнуть процес узгодження компенсації за збитки від війни;
  • механізм автоматичного повернення всіх санкцій та обмежень у разі нового російського вторгнення в Україну.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що план щодо припинення вогню в Україні буде розроблено протягом 7-10 днів. Хоча, на думку українського президента, диктатор Путін навряд чи його прийме.

Також стало відомо, що оцінка розвідки США говорить про те, що диктатор Путін більш рішуче налаштований воювати далі. Він буде намагатись закріпитись на окупованих територіях і не хоче вести переговори.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
