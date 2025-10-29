Відео
Головна Новини дня Чи готовий Путін до переговорів — висновки розвідки США

Чи готовий Путін до переговорів — висновки розвідки США

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 06:54
Оновлено: 06:35
Розвідка США вважає, що Путін не хоче переговорів — які плани диктатора РФ
Диктатор Путін на Алясці. Фото: Reuters

Нещодавня оцінка розвідки США говорить про те, що диктатор Путін більш рішуче налаштований продовжувати війну в Україні. Він попри всі санкції та втрати людського ресурсу буде намагатись закріпитись на окупованих територіях і не хоче вести переговори.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела у Конгресі.

Читайте також:

Які висновки розвідки США щодо намірів Путіна

Аналіз, який цього місяця було доведено до відома членів Конгресу, показав, що агентства не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України. Ця оцінка узгоджується з тим, як розвідувальні служби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року. 

Зіткнувшись зі значними втратами російських військ та економічними невдачами вдома, він прагне забезпечити безпеку українських земель та розширити присутність своєї країни, щоб виправдати людські та фінансові втрати, згідно з оцінкою розвідки, за даними чиновників.

Білий дім відмовився коментувати оцінку розвідувальних даних і вказав на публічні коментарі Трампа щодо зусиль щодо досягнення мирної угоди.

"Як заявив президент, це величезні санкції проти двох їхніх великих нафтових компаній, які, як він сподівається, допоможуть завершити війну", — йдеться у заяві Білого дому.

Раніше повідомлялось, що за заявою посла США в НАТО Дональд Трамп продовжить запроваджувати жорсткі нові нафтові санкції проти Росії. Чиновник наголосив, що санкції проти ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", найбільших виробників нафти в Росії, — тільки початок. 

Також стало відомо, що китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем.

Збирається припинити купувати нафту РФ й індійська компанія Reliance Industries, якою володіє одна з найбагатших родин в Індії. 

розвідка володимир путін Дональд Трамп війна в Україні фронт мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
