Трамп ще більше посилить санкції проти РФ — яка основна мета

Трамп ще більше посилить санкції проти РФ — яка основна мета

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 23:27
Оновлено: 23:29
У Трампа ще є в запасі інші санкції проти РФ — треба змусити Путіна припинити війну
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп продовжить запроваджувати жорсткі нові нафтові санкції проти Росії. Головною метою є примусити диктатора Путіна розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це агенції Bloomberg заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Читайте також:

Які ще "карти" є в "колоді" Трампа

Трамп ще більше посилить санкції проти РФ — яка основна мета - фото 1
Посол США в НАТО Метью Вітакер. Фото: Bloomberg

Чиновник наголосив, що санкції проти ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", найбільших виробників нафти в Росії, — тільки початок. 

"У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших", — сказав Метью Вітакер.

Посол зазначив, що США не просто так запровадили санкції й планують забезпечити їх виконання.

"Можливо, саме це допоможе президенту Путіну сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, і принаймні укласти угоду про припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення", — сказав Вітакер.

Нагадаємо, днями Трамп запровадив санкції проти "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", через що капіталізація обох компаній скоротилася на мільярди доларів.

Також стало відомо, що китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем. Збирається припинити купувати нафту РФ й індійська компанія Reliance Industries, якою володіє одна з найбагатших родин в Індії. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
