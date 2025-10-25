Після санкцій Трампа акції нафтових компаній РФ покотились вниз — наскільки здешевшали

Падіння акцій на біржі. Ілюстративне фото: AP

Акції провідних російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл" зазнали значного падіння у зв'язку з санкціями США проти них та їхніх дочірніх структур. Капіталізація обох компаній скоротилася на мільярди доларів.

Про це повідомляють опозиційне Кремлю видання The Moscow Times.

Наскільки збідніли нафтовики РФ

Капіталізація "Роснефть" та "Лукойл" скоротилася на 5,2 мільярда доларів лише за два останні дні. Акції "Роснефті" знизилися на 3%, що призвело до втрати 1,56 мільярда доларів. Акції "Лукойлу" впали сильніше — на 7,2%, завдавши збитків у розмірі 3,66 мільярда доларів.

Основний власник "Лукойлу", найбагатший російський мільярдер Вагіт Алекперов, втратив за два дні трохи більше мільярда доларів.

Видання The Moscow Times відзначає, що ці проблеми лише починаються. "Роснефть" та "Лукойл" можуть зіткнутися з втратою контрагентів та виходом на зовнішні ринки. Вже цього року фінансові показники компаній різко погіршилися: прибуток "Роснефті" впав утричі, а "Лукойлу" — вдвічі.

Санкції США можуть перешкодити "Роснефті" постачати нафту до Індії, а "Лукойлу" здійснювати трейдингові операції в Дубаї. Важливою проблемою є те, що під санкції потрапили 36 дочірніх компаній, що суттєво обмежує можливості обходу обмежень.

Нагадаємо, днями США оголосили санкції проти найбільших нафтових компаній "Роснафта" і "Лукойл". У Вашингтоні пояснили введення небажанням РФ закінчувати війну в Україні.

Тим часом одна з найбагатших нафтових родин в Індії теж відмовляється від російської нафти. Там пояснили це приєднанням до санкцій ЄС.