Точный удар Трампа — нефтяные гиганты РФ теряют миллиарды

Дата публикации 25 октября 2025 04:42
обновлено: 02:57
После санкций Трампа акции нефтяных компаний РФ покатились вниз — насколько подешевели
Падение акций на бирже. Иллюстративное фото: AP

Акции ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" подверглись значительному падению в связи с санкциями США против них и их дочерних структур. Капитализация обеих компаний сократилась на миллиарды долларов.

Об этом сообщают оппозиционное Кремлю издание The Moscow Times.

Насколько обеднели нефтяники РФ

Капитализация "Роснефти" и "Лукойла" сократилась на 5,2 миллиарда долларов только за два последних дня. Акции "Роснефти" снизились на 3%, что привело к потере 1,56 миллиарда долларов. Акции "Лукойла" упали сильнее — на 7,2%, нанеся убытки в размере 3,66 миллиарда долларов.

Основной владелец "Лукойла", самый богатый российский миллиардер Вагит Алекперов, потерял за два дня чуть более миллиарда долларов.

Издание The Moscow Times отмечает, что эти проблемы только начинаются. "Роснефть" и "Лукойл" могут столкнуться с потерей контрагентов и выходом на внешние рынки. Уже в этом году финансовые показатели компаний резко ухудшились: прибыль "Роснефти" упала втрое, а "Лукойла" — вдвое.

Санкции США могут помешать "Роснефти" поставлять нефть в Индию, а "Лукойлу" осуществлять трейдинговые операции в Дубае. Важной проблемой является то, что под санкции попали 36 дочерних компаний, что существенно ограничивает возможности обхода ограничений.

Напомним, на днях США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Вашингтоне объяснили введение нежеланием РФ заканчивать войну в Украине.

Тем временем одна из самых богатых нефтяных семей в Индии тоже отказывается от российской нефти. Там объяснили это присоединением к санкциям ЕС.

санкции против России россия США Роснефть нефть энергетика
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
