У Трампа еще есть в запасе другие санкции против РФ — надо заставить Путина прекратить войну

Президент США Дональд Трамп продолжит вводить новые жесткие нефтяные санкции против России. Главной целью является заставить диктатора Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом агентству Bloomberg заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Чиновник подчеркнул, что санкции против ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", крупнейших производителей нефти в России, — только начало.

"У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", — сказал Мэтью Уитакер.

Посол отметил, что США не просто так ввели санкции и планируют обеспечить их выполнение.

"Возможно, именно это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", — сказал Уитакер.

Напомним, на днях Трамп ввел санкции против "Роснефти" и ПАО "Лукойл", из-за чего капитализация обеих компаний сократилась на миллиарды долларов.

Также стало известно, что китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю. Собирается прекратить покупать нефть РФ и индийская компания Reliance Industries, которой владеет одна из самых богатых семей в Индии.