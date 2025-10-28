Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп еще ужесточит санкции против РФ — какая основная цель

Трамп еще ужесточит санкции против РФ — какая основная цель

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 23:27
обновлено: 00:05
У Трампа еще есть в запасе другие санкции против РФ — надо заставить Путина прекратить войну
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп продолжит вводить новые жесткие нефтяные санкции против России. Главной целью является заставить диктатора Путина начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Об этом агентству Bloomberg заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Реклама
Читайте также:

Какие еще "карты" есть в "колоде" Трампа

Трамп ще більше посилить санкції проти РФ — яка основна мета - фото 1
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Bloomberg

Чиновник подчеркнул, что санкции против ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл", крупнейших производителей нефти в России, — только начало.

"У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", — сказал Мэтью Уитакер.

Посол отметил, что США не просто так ввели санкции и планируют обеспечить их выполнение.

"Возможно, именно это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", — сказал Уитакер.

Напомним, на днях Трамп ввел санкции против "Роснефти" и ПАО "Лукойл", из-за чего капитализация обеих компаний сократилась на миллиарды долларов.

Также стало известно, что китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, транспортируемой по морю. Собирается прекратить покупать нефть РФ и индийская компания Reliance Industries, которой владеет одна из самых богатых семей в Индии.

санкции против России США переговоры Дональд Трамп нефть война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации