Україна
Готов ли Путин к переговорам — выводы разведки США

Готов ли Путин к переговорам — выводы разведки США

Дата публикации 29 октября 2025 06:54
обновлено: 06:35
Разведка США считает, что Путин не хочет переговоров - какие планы диктатора РФ
Диктатор Путин на Аляске. Фото: Reuters

Недавняя оценка разведки США говорит о том, что диктатор Путин более решительно настроен продолжать войну в Украине. Он несмотря на все санкции и потери человеческого ресурса будет пытаться закрепиться на оккупированных территориях и не хочет вести переговоры.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в Конгрессе.

Читайте также:

Какие выводы разведки США относительно намерений Путина

Анализ, который в этом месяце был доведен до сведения членов Конгресса, показал, что агентства не видят никаких признаков готовности России к компромиссу по Украине. Эта оценка согласуется с тем, как разведывательные службы США и Запада воспринимали позицию российского режима с февраля 2022 года.

Столкнувшись со значительными потерями российских войск и экономическими неудачами дома, он стремится обеспечить безопасность украинских земель и расширить присутствие своей страны, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери, согласно оценке разведки, по данным чиновников.

Белый дом отказался комментировать оценку разведывательных данных и указал на публичные комментарии Трампа относительно усилий по достижению мирного соглашения.

"Как заявил президент, это огромные санкции против двух их крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут завершить войну", — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что по заявлению посла США в НАТО Дональд Трамп продолжит вводить жесткие новые нефтяные санкции против России. Чиновник отметил, что санкции против ОАО "Роснефть" и ОАО "Лукойл", крупнейших производителей нефти в России, — только начало.

Также стало известно, что китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, транспортируемой морем.

Собирается прекратить покупать нефть РФ и индийская компания Reliance Industries, которой владеет одна из самых богатых семей в Индии.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
