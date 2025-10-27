Видео
Лавров о согласии Путина на прекращение огня — что не так с ним

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 17:20
обновлено: 17:20
Что сказал Путин о прекращении войны в Украине - Лавров объяснил
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

В сети активно распространяется цитата главы МИД РФ Сергея Лаврова, которую некоторые медиа подают так, будто российский диктатор Владимир Путин якобы согласился на американскую концепцию о прекращении боевых действий в Украине. Однако сам Лавров уточнил, что его слова вырваны из контекста.

Об этом сообщают росСМИ.

Что сказал Лавров о прекращении войны в Украине

Министр подчеркнул, что он говорил не о последнем предложении Дональда Трампа о прекращении огня по линии фронта, а о встрече Путина с Трампом на Аляске. По его словам, во время этой встречи американская сторона предложила РФ условия, разработанные спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

Лавров отметил, что после переговоров в Анкоридже США взяли время на обдумывание российских предложений, но так и не предоставили официального ответа.

До этого Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль якобы готов рассмотреть предложенную Соединенными Штатами концепцию завершения войны в Украине. По его словам, речь идет о возможности "заморозки конфликта" по нынешней линии фронта.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия через дипломатические каналы донесла до Трампа конкретные условия для возможного продолжения переговоров. При этом Москва не готова останавливать боевые действия вдоль фронта.

Также стало известно, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоров не состоится.

владимир путин Сергей Лавров война в Украине Россия прекращение огня
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
