МИД РФ направил частные требования к США по переговорам — какие они

Дипломатические источники США раскрыли детали частного коммюнике от Российской Федерации относительно потенциального мирного соглашения с Украиной. Неофициальный документ содержит неизменные ранее выдвинутые условия оккупантов РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Какие условия РФ относительно переговоров

Как отмечается, ключевые позиции российской стороны включают:

полный контроль над украинским Донбассом;

категорический запрет на размещение войск НАТО на украинской территории;

территориальные требования относительно частей Запорожской и Херсонской областей.

Документ появился на фоне неопределенной ситуации вокруг потенциальной встречи президента США Трампа с диктатором РФ Путиным, которая ранее планировалась в Будапеште. Сейчас официальные лица Белого дома опровергают ближайшие планы такой встречи.

Важной деталью является позиция президента Украины Владимира Зеленского, который решительно отверг российский план обмена территориями. Зато Трамп публично высказал идею о "замораживании" текущих линий фронта.

Представители дипломатических ведомств США и России пока воздерживаются от официальных комментариев по содержанию документа.

Напомним, уже стало известно, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоров не состоится.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Будапешт он не считает подходящим местом для переговоров.