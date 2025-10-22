Видео
РФ пояснила Трампу, почему не хочет переговоров — есть условия

РФ пояснила Трампу, почему не хочет переговоров — есть условия

Дата публикации 22 октября 2025 00:28
обновлено: 00:33
МИД РФ направил частные требования к США по переговорам — какие они
Президент США Трамп и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Дипломатические источники США раскрыли детали частного коммюнике от Российской Федерации относительно потенциального мирного соглашения с Украиной. Неофициальный документ содержит неизменные ранее выдвинутые условия оккупантов РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Какие условия РФ относительно переговоров

Как отмечается, ключевые позиции российской стороны включают:

  • полный контроль над украинским Донбассом;
  • категорический запрет на размещение войск НАТО на украинской территории;
  • территориальные требования относительно частей Запорожской и Херсонской областей.

Документ появился на фоне неопределенной ситуации вокруг потенциальной встречи президента США Трампа с диктатором РФ Путиным, которая ранее планировалась в Будапеште. Сейчас официальные лица Белого дома опровергают ближайшие планы такой встречи.

Важной деталью является позиция президента Украины Владимира Зеленского, который решительно отверг российский план обмена территориями. Зато Трамп публично высказал идею о "замораживании" текущих линий фронта.

Представители дипломатических ведомств США и России пока воздерживаются от официальных комментариев по содержанию документа.

Напомним, уже стало известно, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоров не состоится.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Будапешт он не считает подходящим местом для переговоров.

владимир путин Дональд Трамп Венгрия война в Украине мирные переговоры Будапешт
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
