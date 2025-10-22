МИД РФ направил частные требования к США по переговорам — какие они

РФ пояснила Трампу, почему не хочет переговоров — есть условия
Дипломатические источники США раскрыли детали частного коммюнике от Российской Федерации относительно потенциального мирного соглашения с Украиной. Неофициальный документ содержит неизменные ранее выдвинутые условия оккупантов РФ.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Какие условия РФ относительно переговоров
Как отмечается, ключевые позиции российской стороны включают:
- полный контроль над украинским Донбассом;
- категорический запрет на размещение войск НАТО на украинской территории;
- территориальные требования относительно частей Запорожской и Херсонской областей.
Документ появился на фоне неопределенной ситуации вокруг потенциальной встречи президента США Трампа с диктатором РФ Путиным, которая ранее планировалась в Будапеште. Сейчас официальные лица Белого дома опровергают ближайшие планы такой встречи.
Важной деталью является позиция президента Украины Владимира Зеленского, который решительно отверг российский план обмена территориями. Зато Трамп публично высказал идею о "замораживании" текущих линий фронта.
Представители дипломатических ведомств США и России пока воздерживаются от официальных комментариев по содержанию документа.
Напомним, уже стало известно, что планирование встречи Трампа и Путина в Будапеште приостановилось. В ближайшее время переговоров не состоится.
Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему Будапешт он не считает подходящим местом для переговоров.
