Главная Новости дня Трамп утверждает, что не призывал Зеленского сдать Донбасс

Трамп утверждает, что не призывал Зеленского сдать Донбасс

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 04:56
обновлено: 05:54
Трамп заявил, что не говорил с Зеленским о сдаче Донбасса
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о сдаче Донбасса России. Глава Белого дома в очередной раз призвал стороны остановится по линии фронта.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Rapid Response 47.

Читайте также:

Что сказал Трамп о Донбассе и остановке войны

Во время общения с прессой Трампа спросили, говорил ли он Зеленскому во время их встречи 17 октября, что тот должен уступить России весь Донбасс. В ответ президент США сказал следующее:

"Нет, мы никогда не обсуждали это. Мы считает, что им (России и Украине. — Ред.) следует просто остановиться на линии, где они находятся, на линии фронта", — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что все очень сложно согласовывать. В частности, если одни говорят "мы берем это", а другие "мы — это", тогда есть много разных вариантов.

"Поэтому я говорю, что они должны остановится прямо сейчас на линии фронта, вернуться домой, перестать убивать людей и покончить с этим", — заявил глава Белого дома.

Также у Трампа спросили, что по его мнению, должно произойти с Донбассом.

"Пусть все останется так как есть. Сейчас все уже разделенное. Я думаю, что 78% территории (Донбасса — ред.) уже захвачено Россией. Оставьте все как есть. Они могут что-то обсудить позже", — резюмировал Трамп.

Напомним, вчера в Financial Times была информация, что Трамп во время встречи с Зеленским якобы требовал принять условия России для завершения войны. В частности, речь шла о сдаче Донбасса. Однако публично Трамп ни разу не говорил такого.

Также на днях The Washington Post написало, что глава Кремля Владимир Путин пошел на уступки. В частности, во время телефонного разговора с Трампом, 16 октября, он якобы выразил готовность отдать Украине Херсонскую и Запорожскую области, в обмен на полный контроль над Донбассом.

Владимир Зеленский Донбасс Дональд Трамп война в Украине Россия прекращение огня
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
