Трамп заявив, що не говорив із Зеленським про здачу Донбасу

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не говорив із президентом України Володимиром Зеленським про здачу Донбасу Росії. Глава Білого дому вкотре закликав сторони зупиниться по лінії фронту.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Rapid Response 47.

Що сказав Трамп про Донбас і зупинку війни

Під час спілкування з пресою Трампа запитали, чи говорив він Зеленському під час їхньої зустрічі 17 жовтня, що той має поступитися Росії всім Донбасом. У відповідь президент США сказав таке:

"Ні, ми ніколи не обговорювали це. Ми вважає, що їм (Росії та Україні. — Ред.) слід просто зупинитися на лінії, де вони перебувають, на лінії фронту", — заявив американський лідер.

Він підкреслив, що все дуже складно узгоджувати. Зокрема, якщо одні кажуть "ми беремо це", а інші "ми — це", тоді є багато різних варіантів.

"Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей і покінчити з цим", — заявив глава Білого дому.

Також у Трампа запитали, що, на його думку, має статися з Донбасом.

"Нехай усе залишиться так як є. Зараз усе вже розділене. Я думаю, що 78% території (Донбасу — ред.) вже захоплено Росією. Залиште все як є. Вони можуть щось обговорити пізніше", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, вчора у Financial Times була інформація, що Трамп під час зустрічі із Зеленським нібито вимагав прийняти умови Росії для завершення війни. Зокрема, йшлося про здачу Донбасу. Однак публічно Трамп жодного разу не говорив такого.

Також днями The Washington Post написало, що глава Кремля Володимир Путін пішов на поступки. Зокрема, під час телефонної розмови з Трампом, 16 жовтня, він нібито висловив готовність віддати Україні Херсонську та Запорізьку області, в обмін на повний контроль над Донбасом.