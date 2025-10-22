Відео
Головна Новини дня РФ пояснила Трампу, чому не хоче переговорів — висунула умови

РФ пояснила Трампу, чому не хоче переговорів — висунула умови

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 00:28
Оновлено: 00:33
МЗС РФ надіслав приватні вимоги до США щодо переговорів — які вони
Президент США Трамп та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Дипломатичні джерела США розкрили деталі приватного комюніке від Російської Федерації щодо потенційної мирної угоди з Україною. Неофіційний документ містить незмінні раніше висунуті умови окупантів РФ. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Читайте також:

Які умови РФ щодо переговорів

Як зазначається, ключові позиції російської сторони включають:

  • повний контроль над українським Донбасом;
  • категорична заборона на розміщення військ НАТО на українській території;
  • територіальні вимоги щодо частин Запорізької та Херсонської областей.

Документ з'явився на тлі невизначеної ситуації навколо потенційної зустрічі президента США Трампа з диктатором РФ Путіним, яка раніше планувалася у Будапешті. Наразі офіційні особи Білого дому спростовують найближчі плани такої зустрічі.

Важливою деталлю є позиція президента України Володимира Зеленського, який рішуче відкинув російський план обміну територіями. Натомість Трамп публічно висловив ідею про "заморожування" поточних ліній фронту.

Представники дипломатичних відомств США та Росії наразі утримуються від офіційних коментарів щодо змісту документа.

Нагадаємо, вже стало відомо, що планування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті призупинилося. Найближчим часом переговорів не відбудеться.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому Будапешт він не вважає відповідним місцем для переговорів.

володимир путін Дональд Трамп Угорщина війна в Україні мирні переговори Будапешт
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
