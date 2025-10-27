Путин готов рассмотреть концепцию США по Украине

Видео
Путин готов к новой концепции США по завершению войны

Дата публикации 27 октября 2025 11:52
обновлено: 12:20
Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Кремль якобы готов рассмотреть предложенную Соединенными Штатами концепцию завершения войны в Украине. По его словам, речь идет о возможности "замораживания конфликта" по нынешней линии фронта.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В Кремле готовы начать переговоры по заморозке по линии фронта

"Путин готов принять концепцию США по Украине и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе. Однако прямого ответа от США на это предложение не было", — заявил Лавров. Он также добавил, что стороны договорились взять паузу, чтобы обдумать детали этой инициативы.

Сообщение Сергея Лаврова. Фото: скриншот

В свою очередь президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что во время своего руководства ему удалось "решить восемь войн", а девятая, по его словам, "приближается".

Политик выразил убеждение, что завершение войны между Россией и Украиной неизбежно.

"Я решил восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией и Украиной это произойдет", — сказал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин хочет захватить всю Украину. В то же время ранее Сергей Лавров заявил, что Россия категорически отказывается от перемирия и в очередной раз продублировал "причины" войны против Украины.

Кроме того, вчера, 26 октября, главный переговорщик от России Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет аннексировать четыре области Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
