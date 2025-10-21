Видео
В Кремле категорически отвергли переговоры и мир — чего хотят

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 15:06
обновлено: 15:52
Россия не соглашается на мир — какие требования у Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что позиция Кремля по завершению войны в Украине остается неизменной — Москва не соглашается на перемирие и настаивает на так называемом "устранении первопричин конфликта". По его словам, прекращение огня сейчас означало бы "забыть о причинах", по которым, как утверждают российские власти, война была начата.

Об этом Сергей Лавров заявил во время пресс-конференции, передают росСМИ.

Читайте также:

Какие цели у Кремля на войне против Украины

Лавров повторил ключевые тезисы, которые Кремль неоднократно озвучивал с начала полномасштабного вторжения. Среди них — пропагандистские утверждения, что нынешние боевые действия якобы направлены на "устранение угрозы безопасности России", "защиту населения, которое имеет духовную связь с Россией", и "ликвидацию неонацистского режима" в Украине.

"Идея "немедленно остановиться" означает забыть о "первопричинах". Прекращение огня сейчас оставило бы огромную часть Украины "под властью нацистов", — заявил Лавров..

Как Путин и другие кремлевские чиновники объясняли причину развязывания войны против Украины

Так называемая "первопричина", на которой настаивает Кремль, заключается в вымышленном утверждении, что Россия якобы была вынуждена ввести войска, поскольку цивилизованных способов обеспечить свою безопасность не осталось.

В частности кремлевский глава Владимир Путин неоднократно заявлял, что русские и украинцы являются якобы "одним народом", а вся Украина — это "историческая территория России". Такие заявления он использует для оправдания оккупации украинских территорий, в частности Крыма и части Донбасса.

Путин также неоднократно повторял, что вторжение якобы было реакцией на стремление Украины интегрироваться в НАТО, хотя, как неоднократно подчеркивал президент Владимир Зеленский, до момента полномасштабного вторжения Украина не была членом Альянса, не имела даже официального приглашения и только стремилась к вступлению для гарантий безопасности.

Глава государства отметил, что настоящим мотивом Кремля стало желание подчинить Украину и уничтожить ее независимость, а не страх перед расширением Альянса. Иронично, что именно действия Москвы спровоцировали обратный эффект — после 2022 года нейтральные Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, получив гарантии безопасности, но без какой-либо угрозы войны на своей территории.

Поэтому "первопричины" войны, о которых говорит Кремль, не имеют реальной основы и используются российскими властями как пропагандистское оправдание собственной агрессии против Украины.

Напомним, также в Кремле прокомментировали, будет ли встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

переговоры Сергей Лавров перемирие война в Украине Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
