Война в Украине — Зеленский заявил, что Путин имел скрытые мотивы напасть и НАТО здесь ни при чем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Полномасштабное вторжение России в Украину не было связано с ее стремлением вступить в НАТО. Причины для нападения были другими.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Зеленский отметил, что до полномасштабной войны Украина стремилась вступить в Альянс НАТО исключительно ради безопасности, но даже тогда ряд стран не поддерживал ее членства.

"Путин оккупировал Крым и Донбасс, а через восемь лет начал полномасштабную войну. В то время Украина не была ни членом НАТО, ни членом ЕС, ни даже кандидатом на вступление в ЕС и не имела приглашения в НАТО. Поэтому будем откровенны: причины были другими. Мы стремились вступить в НАТО ради безопасности, не более. Но даже тогда несколько стран не поддерживали нашего членства в НАТО", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Финляндия и Швеция, которые ранее сохраняли нейтралитет, кардинально изменили свою позицию и присоединились к НАТО.

"Путин знал, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. Он это прекрасно понимал. Это означает, что у него были другие мотивы для вторжения. С началом полномасштабной войны России Финляндия и Швеция радикально изменили свою позицию по НАТО. Их не просто пригласили — они получили гарантии, присоединились к Альянсу и стали его полноправными членами. И все же у Финляндии и Швеции нет войны", — подытожил Зеленский.

Также во время интервью Президент Украины Владимир Зеленский назвал потери Украины и России в войне. Кроме того, глава государства заявил, что война в Украине принесла Соединенным Штатам Америки пользу.