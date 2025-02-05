Зеленський заявив, що США завдяки війні в Україні заробили гроші і отримали бойовий досвід

Президент Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні принесла Сполученим Штатам Америки користь. Зокрема, мільярди доходів і безцінний бойовий досвід.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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"Американські компанії зараз мають контракти на зброю за найвищими цінами за 50 років, через величезний попит, через російський наступ. Усі європейські країни мають такий запит, люди бояться. Це величезні гроші. Американські компанії заробили мільйони навіть на ліцензіях, бо мають офіси в Європі", — заявив Зеленський.

Після цих слів він ще раз раз підкреслив, що на його думку, крім усього поганого, ця війна принесла США мільярди доходів. Крім того, Штати отримали від України досвід сучасної великої сухопутної війни.

"Американці та європейці, але передусім американці, мають всю інформацію не лише з розвідки, а й безпосередньо від військових: яка американська зброя, що не працює, що ефективно. І росіяни не знайшли до цього ключа", — сказав лідер української держави.

Також Зеленський додав, що Україна сама створила систему радіоелектронної боротьби проти сучасних російських дронів, а також самостійно розробила дрони проти техніки РФ, енергомережі та військових цілей. Цього, зокрема, у США не було.

"І всі ці технології були відкриті для США. Тобто, це оновлення армії та озброєння, а також їх модернізація, це факт", — резюмував президент України.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський назвав втрати українських військових за час повномасштабного російського вторгнення. Він сказав, що кількість втрат українців становить близько 45 100 осіб, а загальне число поранень — 390 тисяч. Водночас зазначив, ЗСУ зазнають значно меньше втрат, ніж армія РФ.

Також президент заявив, що Україна наразі не може повернути всі свої території. Однак не визнаватиме окуповані українські землі російськими, і обов'язково відновить контроль.