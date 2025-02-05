Зеленский заявил, что США благодаря войне в Украине заработали деньги и получили боевой опыт

Президент Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине принесла Соединенным Штатам Америки пользу. В частности, миллиарды доходов и бесценный боевой опыт.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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"Американские компании сейчас имеют контракты на оружие по самым высоким ценам за 50 лет, из-за огромного спроса, из-за российского наступления. Все европейские страны имеют такой запрос, люди боятся. Это огромные деньги. Американские компании заработали миллионы даже на лицензиях, потому что имеют офисы в Европе", — заявил Зеленский.

После этих слов он еще раз раз подчеркнул, что по его мнению, кроме всего плохого, эта война принесла США миллиарды доходов. Кроме того, Штаты получили от Украины опыт современной большой сухопутной войны.

"Американцы и европейцы, но прежде всего американцы, имеют всю информацию не только из разведки, но и непосредственно от военных: какое американское оружие, что не работает, что эффективно. И россияне не нашли к этому ключа", — сказал лидер украинского государства.

Также Зеленский добавил, что Украина сама создала систему радиоэлектронной борьбы против современных российских дронов, а также самостоятельно разработала дроны против техники РФ, энергосети и военных целей. Этого, в частности, в США не было.

"И все эти технологии были открыты для США. То есть, это обновление армии и вооружения, а также их модернизация, это факт", — резюмировал президент Украины.

Напомним, что в этом же интервью Владимир Зеленский назвал потери украинских военных за время полномасштабного российского вторжения. Он сказал, что количество потерь украинцев составляет около 45 100 человек, а общее число ранений — 390 тысяч. В то же время отметил, ВСУ несут значительно меньше потерь, чем армия РФ.

Также президент заявил, что Украина пока не может вернуть все свои территории. Однако не будет признавать оккупированные украинские земли российскими, и обязательно восстановит контроль.