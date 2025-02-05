Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території російськими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз Україна не може повернути всі свої території. Однак країна не буде визнавати їх російськими і обов'язково відновить контроль.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Українські території окуповані лише тимчасово

Лідер України зазначив, що наша країна не може втратити мільйони людей, за результат, який не є гарантованим.

"Зараз ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні люди. Ми не можемо втратити мільйони людей за результат, який ще й не гарантований. Тому ми не можемо порушити присягу, дану тим, хто віддав життя за нас у цій війні", — сказав Зеленський

Водночас, президент додав, що "ми не можемо порушувати Конституцію" та визнавати українські окуповані території російськими. Попри воєнний стан та бажання президента РФ Володимира Путіна цього не відбудеться.

"Так, ми знаємо, що це тимчасово окуповані території. Тому вони тимчасові. І тому, юридично, попри воєнний стан і бажання Путіна, ми ніколи не визнаємо ці території російськими. Це не питання компромісу чи його відсутності. У суверенітеті держави не може бути компромісу", — наголосив президент.

Також Зеленський розповів, що підтримка з боку наших партнерів недостатня для того, щоб повністю витіснити Путіна і його війська з наших територій. Однак Україна обов'язково поверне собі свою землю, зокрема, це може бути і комбінований підхід.

"Ми повернемо, так, це може бути комбінований підхід: військовий на полі бою та дипломатичний, але ми все одно повернемося, ми повернемо нашу землю, бо ми праві, і не порушили жодного аспекту міжнародного права та моралі. У будь-якому разі, мм абсолютно праві в цій ситуації", — резюмував він.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, це відбудеться у тому випадок, якщо не буде іншого варіанту для досягнення миру.

Водночас під час розмови було сказано, що Російська Федерація не хоче закінчувати війну, а Путін має лише одне бажання — щоб Україна не існувало. У зв'язку з цим чинний український президент не підходить росіянам для переговорів.