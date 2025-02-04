Зеленський назвав умову, за якої готовий особисто говорити з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. Це станеться, якщо не буде іншого варіанту для досягнення миру в Україні.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Журналіст запитав у Зеленського, як він буде почувати себе, сидячи навпроти Володимира Путіна за столом переговорів, якщо це буде необхідно.

"Якщо це буде єдиний варіант, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втратити людей, безумовно, ми погодимося на цю схему для зустрічі з цими чотирма учасниками", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що "не буде добрим" до Путіна, бо вважає його ворогом та впевнений, що це взаємно.

Раніше Зеленський заявив, що був запрошений на інавгурацію президента США Дональда Трампа, але вирішив не їхати, бо це "було б недоречно".

Також він зазначив, що Україна має отримати ядерну зброю для захисту він майбутніх вторгнень Росії у разі, якщо вступ до НАТО затягнеться на роки чи десятиліття.