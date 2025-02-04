Зеленский назвал условие, при котором готов лично говорить с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Это произойдет, если не будет другого варианта для достижения мира в Украине.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Журналист спросил у Зеленского, как он будет чувствовать себя, сидя напротив Владимира Путина за столом переговоров, если это будет необходимо.

"Если это будет единственный вариант, в которой мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, безусловно, мы согласимся на эту схему для встречи с этими четырьмя участниками", — сказал Зеленский.

Он отметил, что "не будет добрым" к Путину, потому что считает его врагом и уверен, что это взаимно.

Ранее Зеленский заявил, что был приглашен на инаугурацию президента США Дональда Трампа, но решил не ехать, потому что это "было бы не уместно".

Также он отметил, что Украина должна получить ядерное оружие для защиты он будущих вторжений России в случае, если вступление в НАТО затянется на годы или десятилетия.