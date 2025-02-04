Зеленський заявив, що Росія не має бажання закінчувати війну проти України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: AP

Російська Федерація не хоче закінчувати війну. У президента РФ Володимира Путіна лише одне бажання — щоб України не існувало.

Про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.

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"Отже, з ними можливість закінчити війну не виходить. З цього нічого не вийшло. Тоді вони були впевнені у своїх силах. Вони розуміли, що завжди хотіли знищити Україну. Тепер шукають інші причини, бо не хочуть закінчувати війну. Вони не хочуть закінчувати цю війну", — зазначив президент.

Він додав, що умовно завтра в Росії скажуть, що готові зустрітись президентом США Дональдом Трампом, бо Україна їм не потрібна. Вони будуть говорити, мовляв, що це не війна з Україною, а глобальна війна з НАТО, тобто — з США. Тому готові говорити лише зі Сполученими Штатами.

Також Зеленський заявив, що у РФ хочуть, аби у владі України були свої люди, як це було і до війни.

"Вони не хочуть закінчувати війну. У Путіна лиш одне бажання - щоб України не існувало. Тому я їм не підходжу, бо їм потрібна тут лялькова людина. Вони хочуть своїх людей, які керуватимуть Україною. Щиро кажучи, так і було до війни. Раніше, маючи другу партію в Раді, вони не давали обрати євро шлях", — резюмував він.

Нагадаємо, що в цьому є інтерв'ю президент України заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з Путіним. Це буде у тому випадку, якщо не буде іншого варіанту досягнення миру.

Також він розповів, що був запрошений на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа. Однак воно було "в загальних рисах", тому український лідер вирішив не їхати.