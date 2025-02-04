Зеленский заявил, что Россия не имеет желания заканчивать войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AP

Российская Федерация не хочет заканчивать войну. У президента РФ Владимира Путина только одно желание — чтобы Украины не существовало.

Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Итак, с ними возможность закончить войну не получается. Из этого ничего не получилось. Тогда они были уверены в своих силах. Они понимали, что всегда хотели уничтожить Украину. Теперь ищут другие причины, потому что не хотят заканчивать войну. Они не хотят заканчивать эту войну", — отметил президент.

Он добавил, что условно завтра в России скажут, что готовы встретиться президентом США Дональдом Трампом, потому что Украина им не нужна. Они будут говорить, мол, что это не война с Украиной, а глобальная война с НАТО, то есть — с США. Поэтому готовы говорить только с Соединенными Штатами.

Также Зеленский заявил, что в РФ хотят, чтобы во власти Украины были свои люди, как это было и до войны.

"Они не хотят заканчивать войну. У Путина лишь одно желание — чтобы Украины не существовало. Поэтому я им не подхожу, потому что им нужен здесь кукольный человек. Они хотят своих людей, которые будут управлять Украиной. Честно говоря, так и было до войны. Ранее, имея вторую партию в Раде, они не давали выбрать евро путь", — резюмировал он.

Напомним, что в этом интервью президент Украины заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с Путиным. Это будет в том случае, если не будет другого варианта достижения мира.

Также он рассказал, что был приглашен на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Однако оно было "в общих чертах", поэтому украинский лидер решил не ехать.