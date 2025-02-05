Зеленский заявил, что Украина не признает оккупированные территории российскими

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сейчас Украина не может вернуть все свои территории. Однако страна не будет признавать их российскими и обязательно восстановит контроль.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Украинские территории оккупированы лишь временно

Лидер Украины отметил, что наша страна не может потерять миллионы людей за результат, который не является гарантированным.

"Сейчас мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди. Мы не можем потерять миллионы людей за результат, который еще и не гарантирован. Поэтому мы не можем нарушить присягу, данную тем, кто отдал жизнь за нас в этой войне", — сказал Зеленский

В то же время, президент добавил, что "мы не можем нарушать Конституцию" и признавать украинские оккупированные территории российскими. Несмотря на военное положение и желание президента РФ Владимира Путина этого не произойдет.

"Да, мы знаем, что это временно оккупированные территории. Поэтому они временные. И поэтому, юридически, несмотря на военное положение и желание Путина, мы никогда не признаем эти территории российскими. Это не вопрос компромисса или его отсутствия. В суверенитете государства не может быть компромисса", — подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал, что поддержка со стороны наших партнеров недостаточна для того, чтобы полностью вытеснить Путина и его войска с наших территорий. Однако Украина обязательно вернет себе свою землю, в частности, это может быть и комбинированный подход.

"Мы вернем, да, это может быть комбинированный подход: военный на поле боя и дипломатический, но мы все равно вернемся, мы вернем нашу землю, потому что мы правы, и не нарушили ни одного аспекта международного права и морали. В любом случае, мм абсолютно правы в этой ситуации", — резюмировал он.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, это произойдет в том случае, если не будет другого варианта для достижения мира.

В то же время в ходе разговора было сказано, что Российская Федерация не хочет заканчивать войну, а Путин имеет только одно желание — чтобы Украина не существовала. В связи с этим действующий украинский президент не подходит россиянам для переговоров.