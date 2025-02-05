Війна в Україні — Зеленський заявив, що Путін мав приховані мотиви напасти і НАТО тут ні до чого

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не було пов’язане з її прагненням вступити в НАТО. Причини для нападу були іншими.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Зеленський зазначив, що до повномасштабної війни Україна прагнула вступити до Альянсу НАТО виключно заради безпеки, але навіть тоді низка країн не підтримувала її членства.

"Путін окупував Крим і Донбас, а через вісім років розпочав повномасштабну війну. На той час Україна не була ні членом НАТО, ні членом ЄС, ні навіть кандидатом на вступ до ЄС і не мала запрошення в НАТО. Тож будьмо відвертими: причини були іншими. Ми прагнули вступити в НАТО заради безпеки, не більше. Але навіть тоді кілька країн не підтримували нашого членства в НАТО", — сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Фінляндія та Швеція, які раніше зберігали нейтралітет, кардинально змінили свою позицію та приєдналися до НАТО.

"Путін знав, що Україна не вступить у НАТО найближчим часом. Він це чудово розумів. Це означає, що в нього були інші мотиви для вторгнення. З початком повномасштабної війни Росії Фінляндія та Швеція радикально змінили свою позицію щодо НАТО. Їх не просто запросили – вони отримали гарантії, приєдналися до Альянсу і стали його повноправними членами. І все ж у Фінляндії та Швеції немає війни", — підсумував Зеленський.

Також під час інтерв’ю Президент України Володимир Зеленський назвав втрати України та Росії у війні. Крім того, глава держави заявив, що війна в Україні принесла Сполученим Штатам Америки користь.