В Москве опровергли информацию о встрече Рубио и Лаврова

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:38
обновлено: 12:36
Кремль опроверг сообщения об отложенной встрече Рубио и Лаврова
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В России опровергли информацию западных СМИ о якобы отложенной встрече государственного секретаря США Марка Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Эта встреча якобы должна была бы предшествовать переговорам между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, сообщают российские СМИ.

Читайте также:

В России высказались о переговорах Рубио и Лаврова

По словам Рябкова, говорить о переносе встречи неуместно, поскольку никаких конкретных договоренностей относительно ее даты и места проведения не существовало.

"Невозможно отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания относительно сроков и места такого контакта. Как идея это конечно есть, все это имеет большое значение", — заявил заместитель Лаврова.

В то же время дипломат подтвердил, что идея проведения такой встречи действительно обсуждается, подчеркнув ее важность. Он также сообщил, что накануне состоялся телефонный разговор между Лавровым и Рубио, во время которого стороны обсуждали возможность будущего контакта. По его словам, именно этой теме была посвящена значительная часть беседы.

"Именно потому, что вес такого мероприятия очень большой, он требует подготовки. И именно этим мы занимаемся. Вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем", — добавил замглавы МИД РФ.

Напомним, в СМИ появилась информация, что якобы Рубио и Лавров не встретятся для переговоров.

Между тем Украина, лидеры стран ЕС и Великобритания сделали совместное заявление о переговорах.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
