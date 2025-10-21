Відео
Головна Новини дня У Москві спростували інформацію про зустріч Рубіо і Лаврова

У Москві спростували інформацію про зустріч Рубіо і Лаврова

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:38
Оновлено: 12:36
Кремль спростував повідомлення про відкладену зустріч Рубіо і Лаврова
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В Росії спростували інформацію західних ЗМІ про нібито відкладену зустріч державного секретаря США Марка Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Ця зустріч нібито мала б передувати переговорам між кремлівським диктатором Володимиром Путіним та американським президентом Дональдом Трампом.

Про це заявив заступник очільника російського МЗС Сергій Рябков, повідомляють російські ЗМІ. 

Читайте також:

В Росії висловились про переговори Рубіо і Лаврова

За словами Рябкова, говорити про перенесення зустрічі недоречно, оскільки жодних конкретних домовленостей щодо її дати та місця проведення не існувало.

"Неможливо відкласти те, про що не було домовленості. Те, що писали вчора деякі західні джерела, ми не підтверджували. У нас не було і близько розуміння щодо термінів і місця такого контакту. Як ідея це звісно є, все це має вагоме значення", — заявив заступник Лаврова.

Водночас дипломат підтвердив, що ідея проведення такої зустрічі дійсно обговорюється, наголосивши на її важливості. Він також повідомив, що напередодні відбулася телефонна розмова між Лавровим і Рубіо, під час якої сторони обговорювали можливість майбутнього контакту. За його словами, саме цій темі була присвячена значна частина бесіди.

"Саме тому, що вага такого заходу дуже велика, він вимагає підготовки. І саме цим ми займаємося. Вчора цьому була присвячена телефонна розмова міністра з держсекретарем", — додав заступник глави МЗС РФ.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що нібито Рубіо та Лавров не зустрінуться для переговорів

Тим часом Україна, лідери країн ЄС та Велика Британія зробили спільну заяву про переговорів

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
