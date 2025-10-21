Зеленский и другие лидеры ЕС сделали заявление о переговорах и линии фронта

Украина, Великобритания и ЕС сделали заявление по переговорам
Лидеры стран Европы и Украины 21 октября 2025 года обнародовали совместное заявление о стремлении к "справедливому и длительному миру" для Украины. В документе отметили, что поддерживают позицию президента США Дональда Трампа относительно переговоров между Украиной и Россией.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Текущая линия соприкосновения — отправная точка для переговоров
В заявлении лидеры выразили решительную поддержку позиции президента Дональда Трампа относительно немедленного прекращения боевых действий и определили текущую линию соприкосновения отправной точкой для мирных переговоров. Вместе с тем они подтвердили неизменный принцип, что международные границы не должны меняться силой.
"Российская тактика промедления снова и снова доказывала, что Украина — единственная сторона, которая серьезно относится к миру. Мы все видим, что Путин продолжает выбирать насилие и разрушение. Поэтому мы четко понимаем, что Украина должна быть в самой сильной возможной позиции — до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости иммобилизованных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы", — говорится в заявлении.
В тексте также отмечается, что в ближайшие дни руководители встретятся в рамках Европейского Совета и формата "Коалиция желающих", чтобы согласовать дальнейшие шаги по поддержке Украины и механизмы реализации положений заявления.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что стоило провести "заморозку" по линии фронта, а не отдавать территории России.
Однако, такое предложение резко отвергли в Кремле и заявили, что цели российских войск неизменны.
В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал неприемлемой сдачу территорий Украины России.
Читайте Новини.LIVE!