Главная Новости дня В Кремле высказались об идее Трампа заморозки линии фронта

В Кремле высказались об идее Трампа заморозки линии фронта

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 14:55
обновлено: 15:18
Трамп призвал остановить войну на линии боя — как ответил Кремль
Кремлевский диктатор Владимир Путин советуется со своим спикером Дмитрием Песковым. Фото: росСМИ

Россия не поддерживает предложенную Дональдом Трампом идею остановить боевые действия на текущей линии фронта. В частности, глава США предлагал войскам заморозить войну "там, где находятся сейчас — на линиях боя".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также:

Кремль не хочет заморозки фронта и имеет свои требования к Украине

Песков подчеркнул, что позиция Москвы относительно условий прекращения войны остается неизменной. По его словам, переговорная линия России не предусматривает "заморозки" фронта, зато российская сторона настаивает на своих предыдущих требованиях.

"Эта тема (остановки войск по линии соприкосновения) неоднократно поднималась с различными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ, и этот ответ хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется", — заявил Песков.

Напомним, что последние "условия" Путина, озвученные летом, предусматривали полный отвод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — то есть из всех регионов, которые Кремль считает "своими" и интегрированными в рамках их так называемой конституции. Таким образом, Москва продолжает требовать фактической капитуляции Украины, игнорируя предложения о прекращении огня на нынешних рубежах.

По данным некоторых СМИ, Путин якобы "уступил" и предложил Украине вернуть Запорожскую и Херсонскую область в обмен на Донбасс.

Также добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против сдачи территорий России.

