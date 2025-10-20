Трамп закликав зупинити війну на лінії бою — як відповів Кремль

Кремлівський диктатор Володимир Путін радиться зі своїм речником Дмитром Пєсковим. Фото: росЗМІ

Росія не підтримує запропоновану Дональдом Трампом ідею зупинити бойові дії на поточній лінії фронту. Зокрема, глава США пропонував військам заморозити війну "там, де перебувають зараз — на лініях бою".

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Кремль не хоче заморозки фронту і має свої вимоги до України

Пєсков наголосив, що позиція Москви щодо умов припинення війни залишається незмінною. За його словами, переговорна лінія Росії не передбачає "заморозки" фронту, натомість російська сторона наполягає на своїх попередніх вимогах.

"Ця тема (зупинки військ по лінії зіткнення) неодноразово піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома: послідовність позиції РФ не змінюється", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, що останні "умови" Путіна, озвучені влітку, передбачали повне відведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей — тобто з усіх регіонів, які Кремль вважає "своїми" та інтегрованими у межах їх так званої конституції. Таким чином, Москва продовжує вимагати фактичної капітуляції України, ігноруючи пропозиції про припинення вогню на нинішніх рубежах.

За даними деяких ЗМІ, Путін нібито "поступився" і запропонував Україні повернути Запорізьку та Херсонську область в обмін на Донбас.

Також додамо, що Президент України Володимир Зеленський виступив категорично проти здачі територій Росії.