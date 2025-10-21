Росія не погоджується на мир — які вимоги у Кремля

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пресконференції заявив, що позиція Кремля щодо завершення війни в Україні залишається незмінною — Москва не погоджується на перемир’я й наполягає на так званому "усуненні першопричин конфлікту". За його словами, припинення вогню зараз означало б "забути про причини", через які, як твердить російська влада, війна була розпочата.

Про це Сергій Лавров заявив під час пресконференції, передають росЗМІ.

Лавров повторив ключові тези, які Кремль неодноразово озвучував з початку повномасштабного вторгнення. Серед них — пропагандистські твердження, що нинішні бойові дії нібито спрямовані на "усунення загрози безпеці Росії", "захист населення, яке має духовний зв’язок із Росією", та "ліквідацію неонацистського режиму" в Україні.

"Ідея "негайно зупинитися" означає забути про "першопричини". Припинення вогню зараз залишило б величезну частину України "під владою нацистів", — заявив Лавров.

Як Путін та інші кремлівські чиновники пояснювали причину розв'язання війни проти України

Так звана "першопричина", на якій наполягає Кремль, полягає у вигаданому твердженні, що Росія нібито була змушена ввести війська, оскільки цивілізованих способів забезпечити свою безпеку не залишилося.

Зокрема кремлівський очільник Володимир Путін неодноразово заявляв, що росіяни й українці є нібито "одним народом", а вся Україна — це "історична територія Росії". Такі заяви він використовує для виправдання окупації українських територій, зокрема Криму та частини Донбасу.

Путін також неодноразово повторював, що вторгнення нібито було реакцією на прагнення України інтегруватися в НАТО, хоча, як неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський, до моменту повномасштабного вторгнення Україна не була членом Альянсу, не мала навіть офіційного запрошення й лише прагнула вступу задля гарантій безпеки.

Глава держави зауважив, що справжнім мотивом Кремля стало бажання підпорядкувати Україну та знищити її незалежність, а не страх перед розширенням Альянсу. Іронічно, що саме дії Москви спровокували ззворотний ефект — після 2022 року нейтральні Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО, отримавши гарантії безпеки, але без будь-якої загрози війни на своїй території.

Відтак "першопричини" війни, про які говорить Кремль, не мають реального підґрунтя й використовуються російською владою як пропагандистське виправдання власної агресії проти України.

Нагадаємо, також у Кремлі прокоментували, чи буде зустріч Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо.