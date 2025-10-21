Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Кремлі категорично відкинули переговори та мир — чого хочуть

У Кремлі категорично відкинули переговори та мир — чого хочуть

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:06
Оновлено: 15:52
Росія не погоджується на мир — які вимоги у Кремля
Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час пресконференції заявив, що позиція Кремля щодо завершення війни в Україні залишається незмінною — Москва не погоджується на перемир’я й наполягає на так званому "усуненні першопричин конфлікту". За його словами, припинення вогню зараз означало б "забути про причини", через які, як твердить російська влада, війна була розпочата.

Про це Сергій Лавров заявив під час пресконференції, передають росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Які цілі в Кремля на війні проти України

Лавров повторив ключові тези, які Кремль неодноразово озвучував з початку повномасштабного вторгнення. Серед них — пропагандистські твердження, що нинішні бойові дії нібито спрямовані на "усунення загрози безпеці Росії", "захист населення, яке має духовний зв’язок із Росією", та "ліквідацію неонацистського режиму" в Україні.

Реклама

"Ідея "негайно зупинитися" означає забути про "першопричини". Припинення вогню зараз залишило б величезну частину України "під владою нацистів", — заявив Лавров.  

Як Путін та інші кремлівські чиновники пояснювали причину розв'язання війни проти України

Так звана "першопричина", на якій наполягає Кремль, полягає у вигаданому твердженні, що Росія нібито була змушена ввести війська, оскільки цивілізованих способів забезпечити свою безпеку не залишилося. 

Реклама

Зокрема кремлівський очільник Володимир Путін неодноразово заявляв, що росіяни й українці є нібито "одним народом", а вся Україна — це "історична територія Росії". Такі заяви він використовує для виправдання окупації українських територій, зокрема Криму та частини Донбасу.

Путін також неодноразово повторював, що вторгнення нібито було реакцією на прагнення України інтегруватися в НАТО, хоча, як неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський, до моменту повномасштабного вторгнення Україна не була членом Альянсу, не мала навіть офіційного запрошення й лише прагнула вступу задля гарантій безпеки.

Реклама

Глава держави зауважив, що справжнім мотивом Кремля стало бажання підпорядкувати Україну та знищити її незалежність, а не страх перед розширенням Альянсу. Іронічно, що саме дії Москви спровокували ззворотний ефект — після 2022 року нейтральні Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО, отримавши гарантії безпеки, але без будь-якої загрози війни на своїй території.

Відтак "першопричини" війни, про які говорить Кремль, не мають реального підґрунтя й використовуються російською владою як пропагандистське виправдання власної агресії проти України.

Реклама

Нагадаємо, також у Кремлі прокоментували, чи буде зустріч Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо.

переговори Сергій Лавров перемир'я війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації