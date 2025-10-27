Відео
Путін готовий до нової концепції США щодо завершення війни

Дата публікації: 27 жовтня 2025 11:52
Оновлено: 12:20
Путін готовий розглянути концепцію США щодо України
Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Кремль нібито готовий розглянути запропоновану Сполученими Штатами концепцію завершення війни в Україні. За його словами, йдеться про можливість "замороження конфлікту" по нинішній лінії фронту.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

У Кремлі готові розпочати переговори щодо замороження по лінії фронту

"Путін готовий прийняти концепцію США щодо України і рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. Однак прямої відповіді від США на цю пропозицію не було", — заявив Лавров. Він також додав, що сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати деталі цієї ініціативи.

Повідомлення Сергія Лаврова. Фото: скриншот

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп на зустрічі із журналістами заявив, що під час свого керівництва йому вдалося "вирішити вісім воєн", а дев’ята, за його словами, "наближається".

Політик висловив переконання, що завершення війни між Росією та Україною є неминучим.

"Я вирішив вісім воєн, і дев’ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться", — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Володимир Путін хоче захопити усю Україну. Водночас раніше Сергій Лавров заявив, що Росія категорично відмовляється від перемир'я, та вкотре продублював "причини" війни проти України.

Окрім того, вчора, 26 жовтня, головний переговорник від Росії Кирило Дмитрієв заявив, що Росія хоче анексувати чотири області України

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія фронт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
