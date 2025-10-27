Відео
Україна
Головна Новини дня Головний перемовник від Кремля назвав умови закінчення війни

Головний перемовник від Кремля назвав умови закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 07:52
Оновлено: 07:52
Росія хоче повного контролю над чотирма областями — заява Дмитрієва
Кремлівський диктатор Володимир Путін проводить нараду. Фото: росЗМІ

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій та головний переговорник Кремля Кирило Дмитрієв 26 жовтня відкрито заявив, що Росія не відмовилась від своїх воєнних планів, сформульованих ще перед повномасштабним вторгненням. За його словами, Москва продовжує прагнути встановити повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями України.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту дослідження війни (ISW).

Читайте також:

Росія вимагає віддати їй чотири українські області

Дмитрієв повторив тезу, яку російська влада просуває з перших місяців війни: будь-яке можливе мирне врегулювання, мовляв, має бути спрямоване на усунення "первинних причин конфлікту". Під цим він знову назвав розширення НАТО на схід і нібито переслідування російськомовного населення в Україні — аргументи, які Кремль традиційно використовує для виправдання агресії.

Він також послався на виступ Володимира Путіна перед МЗС Росії у червні 2024 року. Тоді президент РФ вимагав, щоб українська армія повністю покинула контрольовані Україною частини чотирьох згаданих областей, а Київ офіційно відмовився від курсу на вступ до НАТО. Лише після виконання цих умов, заявляв Путін, Росія нібито готова говорити про припинення вогню.

Окрім політичних заяв, Дмитрієв спробував продемонструвати економічну стабільність Росії, назвавши її фінансову систему "міцною" з "низьким борговим навантаженням" і стійким рублем". Таким чином, як вважають аналітики ISW, він намагався показати, що країна здатна витримувати тривалу війну без серйозних наслідків для економіки.

Однак повторення старих ультиматумів Путіна і спроба зобразити економічну "стійкість" свідчать лише про небажання Москви йти на будь-які поступки. Експерти відзначають, що риторика Дмитрієва спрямована передусім на внутрішню аудиторію — для підтримки переконання, що війна є виправданою і триватиме, доки Росія не досягне всіх початкових цілей. При цьому аналітики Інституту вивчення війни звертають увагу, що у спілкуванні із західними медіа Дмитрієв уникає таких формулювань, намагаючись створити враження готовності Кремля до діалогу.

Нагадаємо, ще у серпні 2025 року Володимир Путін заявляв про свої умови до України для закінчення війни, які за своєю суттю роззброюють її та не залишають надійних гарантій для безпеки.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп нібито погодився із позицією України щодо питання про здачу територій. 

володимир путін переговори Кремль війна в Україні фронт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
