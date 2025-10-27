Россия хочет полного контроля над четырьмя областями — заявление Дмитриева

Кремлевский диктатор Владимир Путин проводит совещание. Фото: росСМИ

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев 26 октября открыто заявил, что Россия не отказалась от своих военных планов, сформулированных еще перед полномасштабным вторжением. По его словам, Москва продолжает стремиться установить полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института исследования войны (ISW).

Россия требует отдать ей четыре украинские области

Дмитриев повторил тезис, который российские власти продвигают с первых месяцев войны: любое возможное мирное урегулирование, мол, должно быть направлено на устранение "первичных причин конфликта". Под этим он снова назвал расширение НАТО на восток и якобы преследование русскоязычного населения в Украине — аргументы, которые Кремль традиционно использует для оправдания агрессии.

Он также сослался на выступление Владимира Путина перед МИД России в июне 2024 года. Тогда президент РФ требовал, чтобы украинская армия полностью покинула контролируемые Украиной части четырех упомянутых областей, а Киев официально отказался от курса на вступление в НАТО. Только после выполнения этих условий, заявлял Путин, Россия якобы готова говорить о прекращении огня.

Кроме политических заявлений, Дмитриев попытался продемонстрировать экономическую стабильность России, назвав ее финансовую систему "крепкой" с "низкой долговой нагрузкой" и устойчивым рублем". Таким образом, как считают аналитики ISW, он пытался показать, что страна способна выдерживать длительную войну без серьезных последствий для экономики.

Однако повторение старых ультиматумов Путина и попытка изобразить экономическую "устойчивость" свидетельствуют лишь о нежелании Москвы идти на какие-либо уступки. Эксперты отмечают, что риторика Дмитриева направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию — для поддержания убеждения, что война оправдана и будет продолжаться, пока Россия не достигнет всех первоначальных целей. При этом аналитики Института изучения войны обращают внимание, что в общении с западными медиа Дмитриев избегает таких формулировок, пытаясь создать впечатление готовности Кремля к диалогу.

Напомним, еще в августе 2025 года Владимир Путин заявлял о своих условиях к Украине для окончания войны, которые по своей сути разоружают ее и не оставляют надежных гарантий для безопасности.

Между тем Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп якобы согласился с позицией Украины по вопросу о сдаче территорий.