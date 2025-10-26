Зеленский объяснил, как Трамп понял позицию Украины относительно территорий

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский объяснил, как лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понял позицию Украины относительно невозможности сдачи территорий.

Об этом глава государства рассказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.

Реклама

Читайте также:

Позиция Украины относительно территорий

"Трамп действительно согласился, что украинский компромисс — это остановка огня по линии фронта", — заявил Зеленский.

Он объяснил, что Трамп понял украинскую позицию о невозможности отдать территории российским оккупантам.

Санкции США против России

Зеленский отметил, что причиной введения санкций США против России стали заявления Кремля, атаки на Украину, в частности обстрел детсада в Харькове, а также неспособность российского диктатора Владимира Путина реализовать свои угрозы на фронте.

Напомним, в вечернем обращении 26 октября Зеленский назвал, сколько целей запустили оккупанты против Украины за неделю.

Ранее глава государства сообщил, когда в Украину прибудут боевые самолеты JAS 39 Gripen.