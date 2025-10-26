Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Как Трамп понял позицию Украины по территориям — Зеленский

Как Трамп понял позицию Украины по территориям — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 20:56
обновлено: 21:33
Зеленский объяснил, как Трамп понял позицию Украины относительно территорий
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский объяснил, как лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понял позицию Украины относительно невозможности сдачи территорий.

Об этом глава государства рассказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.

Реклама
Читайте также:

Позиция Украины относительно территорий

"Трамп действительно согласился, что украинский компромисс — это остановка огня по линии фронта", — заявил Зеленский.

Он объяснил, что Трамп понял украинскую позицию о невозможности отдать территории российским оккупантам.

Санкции США против России

Зеленский отметил, что причиной введения санкций США против России стали заявления Кремля, атаки на Украину, в частности обстрел детсада в Харькове, а также неспособность российского диктатора Владимира Путина реализовать свои угрозы на фронте.

Напомним, в вечернем обращении 26 октября Зеленский назвал, сколько целей запустили оккупанты против Украины за неделю.

Ранее глава государства сообщил, когда в Украину прибудут боевые самолеты JAS 39 Gripen.

Владимир Зеленский США война Дональд Трамп Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации