Зеленский раскрыл, когда в Украину прибудут самолеты Gripen

Зеленский раскрыл, когда в Украину прибудут самолеты Gripen

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 16:32
обновлено: 16:55
Зеленский раскрыл, когда в Украину прибудут первые самолеты Gripen
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об исторической договоренности со Швецией о поставках Украине боевых самолетов JAS 39 Gripen. По его словам, это соглашение станет важным шагом к существенному усилению украинских Воздушных сил и является частью системы гарантий безопасности для государства.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 25 октября.

Читайте также:

Украина получит 150 шведских истребителей Gripen

"Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее надо выполнить", — отметил глава государства.

Президент сообщил, что Украина рассчитывает получить примерно 150 самолетов Gripen, а первые из них могут поступить уже в следующем году. Он подчеркнул, что это первая столь масштабная сделка в сфере боевой авиации за всю историю независимой Украины.

Зеленский подчеркнул, что новые самолеты обеспечат полную защиту украинского неба и помогут укрепить обороноспособность страны.

"Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать. Швеция, спасибо!" — подытожил президент.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина получит мощное усиление своего авиафлота. Правительство страны планирует закупить от 120 до 150 новейших шведских истребителей Gripen E.

До этого заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк сообщил об ожидаемых поставках шведских истребителей Gripen.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
